  • BIST 1.537
  • Altın 446,351
  • Dolar 7,3418
  • Euro 8,9945
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum oldu.
Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi

Çin'in başkent Pekin'in kuzeyindeki Çıngdı kentinin Orta Halk Mahkemesi, Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang'ın, Çin İletişim Bankası ve Çin Kalkınma Bankasının yönetim kurulu başkanlıklarını yaptığı 2009-2019 yıllarında 85,5 milyon yüen (13,2 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, kararında, Hu'nun rüşvet aldığı kişilere iş ve kredi sağlayarak görevini suiistimal ettiğini belirtti. Kararda sanığın suçunu itiraf ettiği ve rüşvet paralarını iade ettiği için cezasının hafifletildiği kaydedildi.

Hu'nun başına bulunduğu Çin Kalkınma Bankası 2013 yılında ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ulaştırma ve altyapı projelerine kredi sağlayan başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Rüşvet suçlamasının söz konusu projelerle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Çin'de kamuya ait yatırım şirketi Huarong Varlık Yönetiminin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, rüşvet suçlamasıyla dün idam cezasına çarptırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRKSAT 5A açıklaması08 Ocak 2021 Cuma 14:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 5A uydumuzla uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz08 Ocak 2021 Cuma 14:35
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü08 Ocak 2021 Cuma 14:22
  • Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi08 Ocak 2021 Cuma 14:18
  • MİT tırlarının durdurulması davasında önemli gelişme! Adana'da yakalandı08 Ocak 2021 Cuma 14:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir08 Ocak 2021 Cuma 14:03
  • YTB, "Türkiye Mezunları"nın başarılı çalışmalarını iki teşvik programıyla destekleyecek08 Ocak 2021 Cuma 13:15
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Akseki'nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti08 Ocak 2021 Cuma 13:14
  • Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi08 Ocak 2021 Cuma 13:14
  • Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü08 Ocak 2021 Cuma 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti