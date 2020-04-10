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Çin köpek yemeyi yasaklıyor

Çin Tarım Bakanlığı köpeklerin besi hayvanı yerine evcil hayvan olarak kabul edilmesi için harekete geçti. Taslak yasalaşırsa ülkede köpek yemek yasaklanacak.
Çin köpek yemeyi yasaklıyor

Başta köpek eti olmak üzere pek çok hayvanın satılıp yenildiği Çin’de, salgının vahşi hayvan pazarlarından kaynaklandığından şüphelenilmesi üzerine yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Çin Tarım Bakanlığı bir taslak metin yayımlayarak ‘et için yetiştirilen’ hayvanlarla evcil hayvanlar arasında bir ayrım yaptı. Listeye göre sığır, domuz, koyun ve tavuk gibi 18 hayvan türü ‘besi’ için uygun olarak tanımlandı.

TİLKİ ETİ DE YASAKLANACAK

Bazı geyik, alpaka ve devekuşu türleri dahil 13 hayvan da ‘özel besi’ olarak sınıflandırıldı. İki tilki türü, rakun ve vizon çiftlik hayvanı olarak değerlendirilirken, etleri için yetiştirilmesi yasaklandı.

Yıllarca eleştirilerin odağında olan köpek eti tüketimi listenin en dikkat çekici noktalarından biri oldu. Taslak, köpekler, ‘besi hayvanı’ olarak değil, ‘evcil hayvan’ olarak değerlendirdi.

"KÖPEKLER ARTIK BESİ HAYVANI KABUL EDİLMİYOR"

Taslakta, “İnsan uygarlığının ilerlemesi, insanların hayvanları koruma konusundaki endişesi ve tercihiyle birlikte köpekler, besi hayvanından insanlara arkadaşlık eden hayvanlar haline evrildi. Dünya genelinde köpekler artık besi hayvanı olarak kabul edilmiyor. Çin'de de besi veya kümes hayvanları altında listelemek tavsiye edilmiyor” ifadelerine yer verildi.

Hayvan hakları örgütleri kararı ‘çığır açıcı’ olarak değerlendirdi.

MAYIS AYINDA HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ancak taslak liste resmileşene kadar, uygulama geçerli olmayacak. Uygulamanın mayıs ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu konuda ilk adımı atan Şenzen kenti, Çin'de köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir olmuştu. Çin'de, salgının ardından vahşi hayvanların yetiştirilmesini, tüketilmesini ve ticaretini yasakladı ve bu yasağı kalıcı hale getirme sözü verdi.

Çin’de her yıl yaklaşık 10 milyon köpeğin et için öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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