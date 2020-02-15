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Çin, koronavirüs nedeniyle paraları karantinaya alacak

Çin Merkez Bankası, koronavirüs salgınından dolayı kağıt paraların 14 gün boyunca özel kasalarda karantinada tutulacağını açıkladı.
Çin, koronavirüs nedeniyle paraları karantinaya alacak

Koronavirüs salgınından sonra Çin devleti önlemler almaya devam ediyor. Şimdi de virüsün paraya bulaşabileceği endişesiyle kağıt paralar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

ÖZEL KASALARDA SAKLANACAK

Çin Merkez Bankası, koronavrüs salgınının yayılmasını önlemek için, Çin başta yuan olmak üzere tedavüldeki banknotları yüksek ısı ve ultraviyole ışınlarla dezenfekte ederek, 14 gün boyunca özel kasalarda karantinada tutacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın nakit kullanırken kamu sağlığını korumak amacıyla yapıldığı belirtilirken, bankalara da müşterilerine yen banknotların verilmesi talimatı verildi.

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