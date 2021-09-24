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Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etti.
Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Bitcoin, .Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 41 bin dolara geriledi
Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirdi.

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi.

Pekin Yönetimi, Çin vatandaşlarını finansal riskten korumak için mayıs ayında kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararlar almıştı. Dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısını gerçekleştiren Çin'deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başlamıştı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 41 bin dolara geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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