Çin Merkez Bankası Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirdi

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek için gösterge konumdaki 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını Niman 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Çin, yavaşlayan ekonomisindeki büyümeyi teşvik etmek için gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) 20 ay sonra ilk kez düşürdü, ancak yine de ülkenin borç sıkıntısı içinde olan gayrimenkul sektöründe koşulları gevşemekten kaçınıyor.

Bir yıllık LPR beş baz puan indirilerek yüzde 3,85’ten yüzde 3,80’e düşürülürken, beş yıllık LPR yüzde 4.65’te bırakıldı.

NİSAN 2020’DEN SONRA İLK

Kredi faiz oranlarında Nisan 2020’den bu yana ilk kez indirim gerçekleşti.

Geçen hafta Reuters anketine katılan 40 işlemcinin 29’u LPR’de indirim görüleceğini öngörmüştü