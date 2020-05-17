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Çin: Salgını biz değil, Vuhan yönetimi gizledi

ABD'nin Çin'i koronavirüs (Corona virüs) salgınıyla ilgili bilgileri gizlemekle suçladığı Çin'den çarpıcı bir itiraf geldi.
Çin: Salgını biz değil, Vuhan yönetimi gizledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısı 310 bini geçerken salgının çıkış merkezi Çin'den ABD merkezli CNN kanalına, Beyaz Saray yönetiminin "kasten virüsü engellemediler" iddialarına cevap geldi. Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıkış noktası olan Vuhan’daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti.

Zhong, “Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı” ifadesini kullanması dikkat çekti.

“41 VAKA ŞÜPHE UYANDIRDI”

Özellikle Vuhan’da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüphelerinin arttığını söylerken, “O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı” dedi.

CNN’e konuşan Dr. Zhong Nanshan, “Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Kovid-19’un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz” dedi.

Nanshan'ın bu açıklamaları, Pekin yönetiminin dünyadan gelen baskılara yönelik hedef saptırma olarak yorumlandı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun resmi verilerine göre Çin’de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti.

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