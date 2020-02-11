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Çin ve Almanya'da kuş gribi salgını

Vietnam, nadiren de olsa insanlarda ölüme yol açabilen H5N6 dizginlemek için uğraşırken, Çin ve Almanya'dan da kuş gribi haberleri geldi.
Çin ve Almanya'da kuş gribi salgını

Dünya, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile uğraşırken, bir yandan da çeşitli ülkelerden yeni kuş gribi salgınlarının haberleri geliyor.

NADİREN İNSAN ÖLDÜRÜYOR

Vietnam çok bulaşıcı ve nadiren de olsa insanlarda ölüme yol açabilen H5N6 virüsünün salgınını dizginlemek için on binlerce kuşu öldürdüğünü duyururken, virüsün yeni çıktığı ülkelerden de açıklama geldi.

ÇİN'DE DE TESPİT EDİLDİ

H5N6, Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir tavuk çiftliğinde saptandı. Bu yıl daha önce kuğularda dört H5N6 vakası tespit edilmişti.

Çin Tarım Bakanlığı, pazar günü 2497 tavuğun bulunduğu çiftlikte 1840 tavuğun öldüğünü, geri kalanların da telef edildiğini duyurdu.

ALMANYA'DA DA GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Almanya ise güneybatıdaki Baden-Württemberg bölgesinde bir arka bahçe kümesçiliğinde H5N8 salgını patlak verdiğini açıkladı.

Bretzfeld'deki kümeslerde 69 kuştan 44'ü öldü. Tüm kümes hayvanlarının ve esir kuşların telef edilip güvenli şekilde ortadan kaldırıldığı açıklandı.

Bu yıl doğudaki Brandenburg eyaletinde bir yaban kuşunda H5N8 vakası belirlenmişti.

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