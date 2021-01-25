  • BIST 1.548
  • Altın 439,416
  • Dolar 7,3817
  • Euro 8,9884
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Çin ve Hint askerlerinin sınırda yeniden çatıştığı iddia edildi

Çin ve Hint askerlerinin, sınır bölgesinde bir kez daha çatışmaya girdiği ileri sürüldü.
Çin ve Hint askerlerinin sınırda yeniden çatıştığı iddia edildi

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
  • Bursa'da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' paylaşımı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 25'i adliyede25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:34
  • Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti