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Çin yönetimi korona salgını 6 gün boyunca gizlemiş

Çin'den çıkan ve tüm dünyanın başına bela olan korona virüsün ilk tespit edildikten sonra 6 gün boyunca gizlendiği bildirildi. Çin yönetiminin salgını bildikleri halde bunu 6 gün gizledikleri, bu dönemde de hastalığın binlerce kişiye bulaştı belirtildi.
Çin yönetimi korona salgını 6 gün boyunca gizlemiş

Çin'den çıkan ve tüm dünyanın başına bela olan korona virüsün ilk tespit edildikten sonra 6 gün boyunca gizlendiği bildirildi. 

Çin, korona virüsle ilgili dünya kamuoyunu zamanında uyarmadığı için zan altında. Son olarak İngiliz Daily Mail gazetesi, AP Ajansı’na dayanarak "Çin yönetiminin salgını bildikleri halde bunu 6 gün gizlediklerini, bu dönemde de hastalığın binlerce kişiye bulaştığını" yazdı.

Gazeteye göre, Pekin’deki yetkililer, 14 Ocak tarihi itibariyle büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarına karar verdi. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halkı bu konuda 20 Ocak’ta uyardı.

Bu altı gün boyunca hastalığın ilk çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde onbinlerce kişinin katıldığı büyük bir kutlama yapıldı. Çin’in yeni yıl kutlamaları çerçevesinde milyonlarca kişi memleketlerine geri dönerken hastalık da yayıldı.

Çin’in bu bir haftalık suskunluğu döneminde 3 binden fazla kişiye hastalığın bulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bu salgının yayılmasında tek hata değildi.

Diğer ülkelerin de tedbir almaya gecikmesi üzerine virüs dünyada 2 milyondan fazla kişiye yayıldı, 126 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

 

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