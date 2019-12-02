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Cinayet gibi kaza!

Bursa'da kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobiliyle yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı.
Cinayet gibi kaza!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan merve Arslan'ı da yüzlerce metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. 

Kazayı farkedenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Arslan, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin terk edildiği sokağa gelen polis ekipleri, aracın altında kalan Merve Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Arslan'ın parçalanmış cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Merve ve Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri, kaçan sürücüsünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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