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Cinayet şüphelisi kardeşler yakalandı

Kurban Bayramı'nın son gününde Avcılar'da yolda yürürken önünü kesen otomobilden inen kişiler tarafından öldürülen Mehmet A.Ş.'nin katil zanlıları polis tarafından yakalandı.
Cinayet şüphelisi kardeşler yakalandı

Kurban Bayramı'nın son gününde Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Mehmet A.Ş.'nin önü bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen bir kişi Mehmet A.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından ağır yaraları olarak hastaneye kaldırılan Mehmet A.Ş., 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis ekipleri olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Kaan B.(27) ile kardeşi Batuhan B.(23)'yi Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla  gözaltına aldı.  Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan silahta ele geçirildi. İki kardeşin de daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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