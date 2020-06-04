Cinayet tanığı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavgayı anlattı

Ankara'da, arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklanan Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavgaya tanık olan S.K.Ü, şüphelilerin alkollü olduğunu, iki şüphelide bıçak bulunduğunu, Çakan ve arkadaşı B.A'da herhangi kesici ve delici alet görmediğini anlattı.

Ankara'da, arkadaşının ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanan Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavgaya tanık olan S.K.Ü, şüphelilerin alkollü olduğunu, iki şüphelide bıçak bulunduğunu, Çakan ve arkadaşı B.A'da herhangi kesici ve delici alet görmediğini anlattı.

Etimesgut'ta 31 Mayıs akşamı işlenen cinayete ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünce "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvurulan S.K.Ü, olay günü evde olduğu sırada dışarıdan sesler gelmesi üzerine pencereden baktığını ve mahalleden tanıdıkları olan Çakan, Çakan'ın arkadaşı B.A. ile K.H.Y, Ö.K.Y. ve A.B'nin birbirlerine bağırıp küfür ettiklerini gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine olayın büyümemesi için dışarı çıktığını anlatan S.K.Ü, kavga eden kişilerin yumruklarla birbirlerine vurduklarını gördüğünü belirtti.

Araya girerek kavgayı ayırmak istediğini anlatan S.K.Ü, "Ben B.A. ve K.H.Y'nin arasına girerek aralamak istedim. B.A'yı kenara çektiğim sırada K.H.Y, Ö.K.Y. ve A.B, Barış Çakan'a saldırmaktaydı. K.H.Y. yumrukla Barış'a vuruyordu." diye konuştu.

Yumruklaşma şeklinde başlayan kavgaya daha sonra bıçakların dahil olduğunu ifade eden S.K.Ü, şunları anlattı:

"B.A'yı K.H.Y. ile kavga ederken geriye doğru çektiğim sırada A.B'nin açılır kapanır bıçağı belinden çektiğini gördüm. Ancak Ö.K.Y'nin bıçağı nereden aldığını görmedim. Ö.K.Y. ve A.B'nin ellerindeki bıçağı Barış Çakan'a 3-4 kez salladıklarını gördüm ancak salladıkları bıçaklardan hangisinin tam isabet ettiğini görmedim. Her ikisinin ellerindeki bıçakları Barış'a doğru salladıklarını görünce aralamak için bu sefer onların yanına gittim. A.B'nin elinden, kolunu kıvırıp bıçağı aldım. Bu açılır kapanır kahverengi bıçağın tutma yerinin bir tarafı biraz kırıktı. Bu bıçağı alıp bahçeye doğru attım.

Barış'ın göğüs kısmından kanlar akıyordu. Barış olay yerinden aşağı doğru yaklaşık 20-25 metre gitti, bir bahçe içerisine girdi. Barış'ın ardından B.A. da gitti. Oradaki bir gecekondudan bir sopa alıp tekrar Ö.K.Y, A.B. ve K.H.Y'nin olduğu yere doğru gelirken B.A'ya doğru giderek gelmesini engelledim."

"Bıçakladım, öldürdüm"

Bir süre sonra sonra olay yerine şüphelilerden birinin ailesinin geldiğini ve 3 kişiyi evlerine götürdüğünü anlatan S.K.Ü, şüphelilerin görünüş itibarıyla alkollü olduğunu dile getirdi.

Eve götürülmeye çalışılırken A.B'nin, "Bıçakladım, öldürdüm." ifadelerini kullandığını aktaran S.K.Ü, "K.H.Y'nin annesi, ablası ve sarışın bir bayan geldiler. A.B, Ö.K.Y. ve K.H.Y'yi eve götürmek istediler. Bu sırada A.B, 'Bıçakladım, öldürdüm. Yürü gidelim.' diye bağırmaktaydı. K.H.Y. ise 'Siz yapmadınız, suçu benim üzerime atın, benim yaptığımı söyleyin.' diye bağırmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda 2 bıçak kullanıldığını, Çakan ve arkadaşı B.A'da bıçak olmadığını aktaran S.K.Ü, "Olay esnasında K.H.Y'de bıçak görmedim, Ö.K.Y. ve A.B'de bıçak vardı. Her ikisinin de Barış'a bıçakla vurduklarını gördüm. Barış Çakan ve B.A'da ben herhangi bir kesici ve delici alet görmedim." şeklinde beyanda bulundu.