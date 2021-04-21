  • BIST 1.330
  • Altın 472,163
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

Cinayet zanlısı: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük

KAYSERİ'de 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer'in yargılanmasına devam edildi.
Cinayet zanlısı: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük

Geçen yıl 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana gelen olayda Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Bu durumu öğrenen Sezer ise kaçarak kayıplara karıştı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Harun Sezer ise 29 Haziran'da polisin çalışması sonucu yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3’üncü duruşmasına sanıklardan Harun Sezer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık anne Emel Öner ise cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı. Aile ve Sosyal Bakanlığı avukatının da müdahil olduğu duruşmada sanık Harun Sezer’in ağabeyi ve yengesinin de aralarında olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi.

'ALPEREN'İN ÜSTÜNÜ ÇIKARIP KEFENLEDİK'

Savunmasını yapan Harun Sezer, savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Alperen'e tokat atmadım. Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen öldüğünde başında değildim. Emel'i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Alperen'i Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i annesi ile birlikte çukura gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI  MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, anne Emel Öner’in ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan beraatini, ‘suç delillerini yok etme gizleme’ ile ‘kişinin hatırasına hakaretten’ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını isterken, sanık Harun Sezer’in, ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emel Öner’in tutuklu bulunduğu cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere Mayıs ayına erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
  • Alaşehir'de 'arazi' tartışmasında karı- kocaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:26
  • Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
  • Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis21 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
  • Edirne’de kayıp kişi için Tunca Nehri’nde arama çalışması başlatıldı20 Nisan 2021 Salı 23:13
  • Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı20 Nisan 2021 Salı 22:13
  • Şanlıurfa’da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı20 Nisan 2021 Salı 21:15
  • Beyoğlu'nda kısıtlamada gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskını19 Nisan 2021 Pazartesi 22:06
  • Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
  • Ankara'da silahlı, sopalı kavga19 Nisan 2021 Pazartesi 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti