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Cinayete tahrik indirimi

Konya'da eşi Hanife Babayiğit'i (24) barda çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mesut Babayiğit (35), 'eşi kasten öldürme' suçundan, tahrim indirimi ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayete tahrik indirimi

Olay, 31 Ekim 2018 tarihinde  Selçuklu ilçesinde meydana geldi.  İşsiz Mesut Babayiğit,  barda çalışan 1 yıllık eşi Hanife Babayiğit'i, tüfekle vurup öldürdü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mesut Babayiğit tutuklandı.   

Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'eşi kasten öldürmek' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü sabah saatlerinde Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği belirtildi. Mesut Babayiğit'in de eşinin bardan kalabalık geleceğini düşünerek spor çantasına tüfeği koyduğu, eşi geldikten sonra taksiyle araziye gittikleri kaydedildi. Hanife Babayiğit'in, eşine 'barda çalışmasına müsaade etmezse, alkol almasına karışırsa başka erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vereceğini' söylediği belirtildi. Bunun üzerine Mesut Babayiğit'in de çantadaki tüfeği alıp eşine doğrulttuğu, tüfeğin farkından olmadan ateş aldığı ve Hanife Babayiğit'i vurduğu, daha sonra eşini hastaneye bırakıp kaçtığı anlatıldı. Hanife Babayiğit'in ise ölmeden  önce kendisini, eşinin vurduğunu söylediği ifade edildi. Mesut Babayiğit'in, eşinin kendisini tahrik ettiği, erkekle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları kendisine gönderdiğini ve olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde  yargılanan Mesut Babayiğit, bugün görülen karar duruşmasında 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Babayiğit’in suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirip cezayı 20 yıla indirdi.   

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