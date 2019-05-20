Çinçillalar koruma altında

Altındağ Belediyesi, Güney Amerika tavşanı olarak bilinen 32 çinçillayı koruması altına aldı. Çinçillaların sağlık durumlar iyi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara-Samsun çevre yolunun Altındağ sınırında Güney Amerika tavşanı olarak bilinen 21 çinçilla telef olmuş halde bulunmuştu. İlk belirlemelere göre çinçillaların zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilirken polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor. Olaya müdahale eden Altındağ Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ölen 2 çinçilla ise inceleme yapılmak üzere Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Çinçillaların kesin ölüm sebepleri yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayın ardından 32 çinçilla ise Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı. Altındağ Belediyesi Geçici Bakımevi'nde bakımları yapılan ve sağlık durumları iyi olan çinçillalar bir süre daha burada misafir edilecek.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu tür olaylar bizleri derinden üzüyor. 21 çinçilla telef oldu ancak 32'si korumamız altında. Belediyemize ait Geçici Bakımevi'nde misafirimiz olan çinçillaların sağlık durumu iyi. Emniyetimizin yaşanan olayı aydınlatacağından şüphemiz yok. Doğada var olan bütün canlılara saygı duymalıyız, korumalıyız ve merhamet etmeliyiz. Peygamber efendimiz, 'Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler.' buyurmuşlardır. Altındağ Belediyesi olarak bizler de sürecin yakın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

