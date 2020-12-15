Çinçin’in madalya avcısı

2016’da İran’dan, 2018’de Rusya’dan, 2019’da da Belarus’tan madalya ile dönen ve son olarak Türkiye Şampiyonu olan işitme engelli güreşçi Kadir Mert Türkmen’in yeni hedefi Brezilya’da Dünya Şampiyonu olmak.

Kadir Mert Türkmen 19 yaşında ve doğuştan işitme engelli… Altındağ’ın Çinçin olarak bilinen bölgesinde doğan Kadir Mert’in hayatı, bundan 5 yıl önce işitme engelliler güreş takımının antrenörleri, milli güreşçiler Mesut Zehir ve İlhan Çıtak’la kesişmesinden sonra tümüyle değişti. Kadir Mert’in elinden tutan 2 antrenör, onu güreş sporu ile tanıştırdı. Kadir Mert o kadar yetenekliydi ki, işitme engelli olması onun başarıya koşmasına engel olmadı. Kadir Mert her engeli aşmayı başardı ve katıldığı her müsabakadan madalyayla döndü.

BREZİLYA’YA HAZIRLANIYOR

2015 yılında güreşe başlayan Kadir Mert, adını ilk olarak 2016 yılında İran’da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak duyurdu. Ardından 2018 yılında Rusya’da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda, Gençler kategorisinde, Dünya 2’ncisi olmayı başardı. 2019 yılında, Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda yarışan Kadir Mert Türkmen, burada da gümüş madalyanın sahibi oldu. 2020 yılında ise, Şubat ayında Afyon’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Büyükler kategorisinde yarışan Türkmen, şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başararak, altın madalyanın sahibi oldu. Bir gününü boş geçirmeyen ve antrenmanlarını hiç aksatmayan başarılı sporcu, şimdi pandemi nedeniyle ertelenen Brezilya’daki Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

ENGELLER ENGEL OLAMADI…

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörü Mesut Zehir, Kadir Mert’in güreşle tanışmasını ve kısa sürede başarıya ulaşmasının hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Kadir Mert ile tanıştığımızda 14 yaşındaydı. Babası hayatta değildi ve 4 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren bir annenin çocuğuydu. Çok zor bir hayatı vardı. Suça bulaşması ve sokaklarda kaybolması için çok elverişli bir ortamda yaşıyordu ve buna çok müsaitti. Ama Kadir Mert aldığı iyi eğitimle kısa sürede çok başarılı bir güreşçi oldu. Güreşe başladıktan sadece1 yıl sonra Dünya Şampiyonası’na katıldı ve üçüncü oldu. Ardından diğer başarıları geldi tabi… Kategori olarak da ilerledi. Neredeyse madalya almadan dönmediği olmadı. Katıldığı her müsabakadan madalyayla döndü. Kadir Mert doğru eğitimle her şeyin başarılabileceğini ispatladığı gibi, engelli olmanın şampiyonluklara engel olmadığını da herkese gösterdi. İşitme engelli olmak Kadir Mert’e hiç engel olamadı. Engellerin nasıl aşıldığına güzel bir örnek oldu…”

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ ALTINDAĞ

Altındağ sınırları içerisinde çeşitli spor dallarıyla ilgilenen çok fazla sayıda sporcunun olduğunu ve bunların büyük kısmının kendi alanlarında çok başarılı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Biz boşuna şampiyonların adresi Altındağ demiyoruz. Altındağ’da o kadar fazla başarılı sporcumuz var ki… Çocuklarımız, gençlerimiz çeşitli spor dallarında başarıdan başarıya koşuyorlar. Her biriyle gurur duyuyor ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadir Mert Türkmen de küçük yaşına rağmen, artık başarılı olduğunu kanıtlamış bir sporcu… İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek, daha nice başarılarıyla göğsümüzü kabartacak. Kadir Mert başarılarıyla olduğu gibi, engelleri aşmasıyla da örnek olan bir sporcu… Kendi gibi işitme engelli daha nice çocuğa ve gence örnek oluyor. Kendisini ve ona emek veren hocalarını tebrik ediyorum.” dedi.