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Çin'de 50 gün sonra 100'den fazla vaka çıktı: DSÖ alarma geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.
Çin'de 50 gün sonra 100'den fazla vaka çıktı: DSÖ alarma geçti

Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi." diye konuştu.

Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için "uyanık olması" gerektiğinin altını çizdi.

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.

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