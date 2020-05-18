  • BIST 101.519
  • Altın 388,666
  • Dolar 6,8526
  • Euro 7,4058
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 29 °C
»

Çin'de 7, Güney Kore'de 15 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin ana karasında son 24 saatte 7 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, Güney Kore'de 15 yeni vakaya rastlandı.
Çin'de 7, Güney Kore'de 15 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 954'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 238 kişi iyileşti.

Şikayet dilekçelerinin verildiği ofisler kapalı kalacak

Çin Ulusal Şikayet Direktörlüğünden yapılan açıklamada, kişilerin şikayetlerini bildirmek için başvurdukları Pekin'deki merkezi hükümet dilekçe ofislerinin, bir süre boyunca Kovid-19 kontrol önlemi kapsamında kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, şikayetlerin, telefon, internet veya mail yoluyla yapılabileceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayıları azaldıkça okullar, iş yerleri, fabrikalar yeniden açılmaya başlamıştı.

Güney Kore'de vaka sayısı 11 bin 65'e yükseldi

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, Güney Kore'de son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 65'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüse bağlı can kayıplarının 263'e çıktığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, önceki hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 170 civarında olduğunu açıkladı.

Eğlence mekanları kapatılmıştı

Seul'de, 1 Mayıs'ta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi 6 Mayıs'ta pozitif çıkan bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta başkentteki kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, ay başında gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
  • DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor12 Mayıs 2020 Salı 14:18
  • 'Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok'12 Mayıs 2020 Salı 11:39
  • Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman12 Mayıs 2020 Salı 11:23
  • İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:29
  • ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir12 Mayıs 2020 Salı 09:16
  • Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42
  • Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
  • Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilere 'maske' uyarısı10 Mayıs 2020 Pazar 10:47
  • Evde hareketsiz kalındığında günde 500 kalori dahi yakılmıyor10 Mayıs 2020 Pazar 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti