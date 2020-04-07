Çin'de bir ilk

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.
Komisyonun açıklamasında, 6 Nisan'da aylar sonra ilk kez Kovid-19 kaynaklı yeni bir ölümün meydana gelmediği belirtildi.
Çin anakarasında Kovid-19 vakaları mart ayından bu yana azalış gösterirken, yurt dışı kaynaklı vakalar tespit edilmeye devam ediyor.
Açıklamada, şimdiye dek ülkeye yurt dışından gelen yaklaşık bin Kovid-19 hastası olduğu bilgisi verildi.
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