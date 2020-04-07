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Çin'de bir ilk

Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez korona virüs (corona virüs) kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
Çin'de bir ilk

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Komisyonun açıklamasında, 6 Nisan'da aylar sonra ilk kez Kovid-19 kaynaklı yeni bir ölümün meydana gelmediği belirtildi.

Çin anakarasında Kovid-19 vakaları mart ayından bu yana azalış gösterirken, yurt dışı kaynaklı vakalar tespit edilmeye devam ediyor.

Açıklamada, şimdiye dek ülkeye yurt dışından gelen yaklaşık bin Kovid-19 hastası olduğu bilgisi verildi.

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