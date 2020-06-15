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Çin'de bir kişi hükümete koronavirüs davası açtı

Çin'in Vuhan kentinde babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden bir adam hükümete salgını sakladığı gerekçesiyle dava açtı.
Çin'de bir kişi hükümete koronavirüs davası açtı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası Vuhan’da ocak ayında 76 yaşındaki babasını kaybeden Zhang Hai, "Hükûmetin salgını gizlediğini" gerekçe göstererek, 2 milyon Yuan'lık (1 milyon 841 bin TL) dava açtı. Davanın salgın nedeniyle Çin hükümetine açılmış ilk dava olduğu belirtildi. Zhang’ın ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Çin hükûmetine ilk salgın davası 50 yaşındaki Zhang Hai'dan geldi. Çin’in Vuhan kentinde ocak ayında 76 yaşındaki gazi babasını kalça kemiği kırığı nedeniyle hastaneye yatırdıktan 1 hafta sonra salgın nedeniyle kaybeden Zhang Hai, virüsün hükümet tarafından gizlendiği gerekçesiyle dava açtı.

"HÜKÜMET HASTALIĞI ÖRTMESEYDİ BABAM ÖLMEZDİ"

Geç verilen babasının emekli maaşı, cenaze masrafları ve psikolojik zararın yanı sıra resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden yaklaşık 2 milyon Yuan (yaklaşık 1 milyon 871 bin TL) talep eden Zhang, "Hükümet erken aşamalarda hastalığı örtmeseydi, babam ölmezdi. Öfkeliyim; bu salgın sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Yaptıkları şey cinayet demek” dedi.

Çin'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye sığınma talebinde bulunan Zhang'ın avukatı Yang Zhanqing, “Dava çok hassas, Vuhan'daki açtığımız davayı mahkeme pek dikkate almayacak. Ancak emsal oluşturacak. Mahkeme yerel hükümeti bilgilendirecek ve yetkililer müvekkilimi davadan çekilmesi için zorlayacak” ifadelerini kullandı.

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