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Çin'de koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

Çin'de yeni tip koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu beş katlı bir otel çöktü. 23 kişinin kurtarıldığı enkaz altında en az 70 kişinin olduğu bildiriliyor.
Çin'de koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

Çin’in Quanzhou şehrinde bulunan otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

EN AZ 70 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Çin medyasına göre, binada koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.

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