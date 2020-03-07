Çin'de koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

Çin'de yeni tip koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu beş katlı bir otel çöktü. 23 kişinin kurtarıldığı enkaz altında en az 70 kişinin olduğu bildiriliyor.