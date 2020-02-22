  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
»

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 76 bini aştı.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564’e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü22 Şubat 2020 Cumartesi 09:22
  • ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı22 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
  • Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı22 Şubat 2020 Cumartesi 08:06
  • Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı22 Şubat 2020 Cumartesi 08:04
  • İsrail’de ilk korona virüsü vakası22 Şubat 2020 Cumartesi 08:03
  • İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm22 Şubat 2020 Cumartesi 07:59
  • Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı22 Şubat 2020 Cumartesi 07:58
  • Akar'dan İdlib'deki askerlere mesaj21 Şubat 2020 Cuma 17:30
  • İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi21 Şubat 2020 Cuma 16:38
  • Turan: Kızımı getirsinler. 5 yıldır çok dert çektim21 Şubat 2020 Cuma 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti