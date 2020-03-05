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Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı

Çin'de son 24 saatte 31 can kaybı oldu, 139 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi.

Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı.

Bugüne kadar tespit edilen yeni koronavirüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı.

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kaydedilen vaka sayısı 104’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.

Hubey’deki geçici hastaneler kapatılıyor
Kovid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı.

Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.

Eyalete bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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