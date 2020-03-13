  • BIST 93.640
  • Altın 322,146
  • Dolar 6,3067
  • Euro 7,0618
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 179'a çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükseldi.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 179'a çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.

Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 6’sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147’ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.

Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88’e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 131’e çıktı.

Çin ile arasında virüsün kaynağı tartışması
Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter’daki hesabından ABD’yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan’a getirmekle itham etmişti.

Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs tatili nedeniyle otogarlarda yoğunluk oluştu13 Mart 2020 Cuma 05:20
  • 81 ile acil kodlu genelge13 Mart 2020 Cuma 05:18
  • Memurlara yurt dışına çıkış yasağı13 Mart 2020 Cuma 05:17
  • Kreşler tatil edildi13 Mart 2020 Cuma 05:15
  • Koronavirüs nedeniyle dört ülke eğitime ara verdi13 Mart 2020 Cuma 05:13
  • BM'de ilk koronavirüs vakası13 Mart 2020 Cuma 05:12
  • Kamerun'da ayrılıkçılar belediye başkanını öldürdü13 Mart 2020 Cuma 05:11
  • Çöl çekirgesi sürüleri "alarm verici" seviyede12 Mart 2020 Perşembe 20:52
  • İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 20:51
  • Beştepe'deki toplantı sonrası kritik kararlar12 Mart 2020 Perşembe 20:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti