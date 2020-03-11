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Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi.
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 24 yeni vaka saptandı.

Yeni can kayıplarının tümü salgının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde oldu. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle yaşanan can kayıpları 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 161’e ulaştı.

Diğer yandan saptanan vaka sayısı da 4 bin 492’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 778’e yükselirken, şüpheli vaka sayısı 285’e, gözetim altındaki kişi sayısı 14 bin 607’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong'da görülen vaka sayısı da 120’ye çıktı. Ayrıca son 24 saatte ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası 10 artarak 79’a yükseldi. Söz konusu yeni ithal vakaların 6’sı başkent Pekin, iki Şanghay, biri Şandong diğeri de Gansu eyaletinde tespit edildi.

Çöken karantina otelinde ölü sayısı 26’ya çıktı
Diğer yandan Çin basınındaki haberlerde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde Hubey ve Cıciang eyaletlerinden gelen ve Kovid-19 vakalarıyla temas eden hastaların kaldığı otelin çökmesi sonrasında ölü sayısının 26’ya çıktığı kaydedildi.

Kentte cumartesi akşamı binanın birinci katında yapılan onarım çalışmalarında yaşanan bir kaza nedeniyle çöken otelin enkazında, bugüne kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 68 kişi göçük altından çıkarıldı, bunların 26’sı hayatını kaybetti. Ayrıca göçük altında kalan diğer 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yerel yetkililer, Çüencou’da cumartesi yerel saatle 19.30 sularında çöken otelde 71 kişinin mahsur kaldığını bildirmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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