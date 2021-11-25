  • BIST 1.819,45
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.976
  • Euro 13.4437
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı

Aşılanması tamamlanan nüfusun oranının yıl sonuna kadar kitle bağışıklığı eşiği olan yüzde 80'e ulaşacağı tahmin ediliyor.
Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların oranının nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığı bildirildi.

Çin'in önde gelen solumun yolu rahatsızlıkları uzmanlarından Cong Nanşan, ülkenin güneyindeki Gouncou kentinde düzenlenen Çin İnternet Medyası Forumu'nun açılış töreninde konuştu.

Cong, ülkede dün itibarıyla aşılanması tamamlanan kişi sayısının 1,08 milyara ulaştığını aktardı.

Aşılanması tamamlananların nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığına dikkat çeken Cong, kitle bağışıklığı eşiği olan yüzde 80'e yıl sonuna kadar ulaşılmasının beklendiğini belirtti.

Batı'da kişisel özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı tutumun salgının kötü yönetilmesi sonucunu doğurduğunu savunan Cong, "İhtiyacımız olan şey kolektif özgürlüktür, toplumsal özgürlüktür ve ulusal özgürlüktür. Ancak o zaman Çin, Kovid-19 hasta sayısını ve ölüm oranını düşük tutabilir." ifadesini kullandı.

Cong, Batı ülkelerinin insan haklarının korunmasına ve bireysel özgürlüklere saygıya verdiği önemin insanların salgın döneminde maske takmamasına, toplantı ve gösterilere katılmasına ve aşı yaptırmaktan kaçınmasına izin verdiği, bunun da salgının daha fazla yayılmasına, vaka sayılarının ve ölüm oranın artmasına yol açtığını belirtti.

Çin'in her 100 bin kişide 8,9 hasta ve 0,4 ölüm ile dünyanın en düşük hastalık ve vefat oranlarına sahip olduğunu vurgulayan Cong, "Küresel halk sağlığı olaylarında Çin insan haklarının en değerlisini, yaşam hakkını, daha önemlisi sağlık hakkını korumaya özen gösteriyor. İnsanlar virüsün yayılmasını önlemek için maske takıyorlar, etkinliklerini sınırlıyorlar ve toplu testlere rıza gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

 Yurt içi kaynaklı vakalar 7 gündür tek haneye düştü
Çin'de ekimde ortaya çıkan ve 20 bölgeye yayılan yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları, son 7 günde tek haneli rakamlara indi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte yurt içi kaynaklı 2 vakaya rastlandığını bildirdi.

2 Kasım'da 93'a kadar çıkan yerel vaka sayısı, alınan sıkı tedbirlerle son 7 günde tek haneli rakamlara geriledi.

Komisyon, 18 Kasım'da 8, 19 Kasım'da 6 ve 20 Kasım'da 8, 21 Kasım'da 4, 22 Kasım'da 7, 23 Kasım'da 4 yerel vakaya rastlandığını bildirmişti.

İlk vakaların 17 Ekim'de ortaya çıktığı, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar, 20 bölgeye yayılmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken, bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 570 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 914 hastanın tedavisi sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir25 Kasım 2021 Perşembe 11:41
  • MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi25 Kasım 2021 Perşembe 11:15
  • Lastikçilerde yoğunluk devam ediyor: Cezası 835 TL!25 Kasım 2021 Perşembe 10:54
  • Mogadişu'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var25 Kasım 2021 Perşembe 10:44
  • Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı25 Kasım 2021 Perşembe 10:30
  • DHMİ 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü alacak25 Kasım 2021 Perşembe 10:05
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Kasım 2021 Perşembe 09:49
  • 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit GK Abdullatif Emen' operasyonu başlatıldı25 Kasım 2021 Perşembe 09:31
  • İstanbul'da sokakta izinsiz eylem yapan 70 kişi gözaltına alındı25 Kasım 2021 Perşembe 09:29
  • Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şahıs yakalandı25 Kasım 2021 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti