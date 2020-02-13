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Çin'de Kovid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.
Çin'de Kovid-19'un merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 242 arttı

Şinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletindeki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi. 

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Hubey Parti Sekreteri görevinden alındı
Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

Vuhan’a askeri sağlık personeli takviyesi
Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı.

Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Vuhan’a Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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