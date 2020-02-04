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Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de koronavirüs salgını yüzünden milyonlarca kişinin evlerinden çalışmak zorunda kaldı.
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de en az 17 bin 205, başka ülkelerde 171 kişiye bulaşan, biri hariç hepsi Çin'de olmak üzere en az 361 can alan yeni tür koronavirüs, Asya'nın dev ekonomisini de değiştiriyor.

Salgının merkezi Vuhan karantina yüzünden hayalet şehre dönerken, ülke çapında on binlerce fabrika, işyeri, dükkan, otel ve restoran kapılarını kapattı.

Salgın yüzünden milyonlarca Çinli evlerinden çalışmaya başladı.

EVDEN ÇALIŞMAK, ARTIK AYRICALIK DEĞİL ZORUNLULUK

Çin’de dünyanın en büyük evden çalışma deneyiminin yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Bloomberg, 'evden çalışmak artık ayrıcalık değil, zorunluluk' yorumunu getirdi.

On binlerce fabrika, işyeri, dükkan, otel ve restoranın kapalı olduğu yerleşim merkezleri, insanlar evlerinde oturduğu ve sokaklara çıkmadığı için 'hayalet şehir' görünümünde.

YENİ YIL TATİLİ 10 ŞUBAT'A KADAR UZATILDI

3 Şubat itibarıyla piyasalar açılsa da, birçok yerde Çin yeniyılı tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

Evden de olsa işlerini sürdürmeye çalışan şirketler, müşterilerle görüşmeleri ve toplantıları, online platformlar üzerinden organize etmeye çalışıyor.

"BİRLİKTE ÇALIŞAMAMAK ZOR"

Şangay’da 400 kişinin çalıştığı bir reklam ajansını yöneten Alvin Foo, salgın vesilesiyle bu kadar büyük ölçekte insanın evden çalışmasını adeta bir deney gibi tecrübe ettiklerini belirtti.

Beyin fırtınasından yaratıcılık çıkarmak gereken bir sektörde birlikte çalışamamanın zor olduğuna dikkat çeken Foo, görüntülü konuşma uygulamaları ve telefon görüşmeleriyle işleri sürdürmeye çalıştıklarını anlattı.

Şangay’da bir spor salonu sahibi olan Fenix Chen, müşterilerine video göndererek evlerinde egzersiz yapmaları için öneriler sunduğunu belirtti.

Finans, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışan beyaz yakalıların bir kısmı için evden çalışmak mümkün.

İMALAT GİRİ SEKTÖRLERDE MÜMKÜN DEĞİL

Ancak imalat gibi sektörlerde evden çalışmak mümkün olmadığından çarklar dönmüyor.

Fabrikalarda evden çalışma seçeneği bulunmadığından, Çin ekonomisi olumsuz etkileniyor.

Paylaşımlı ofis konseptiyle çalışan ve son yıllarda sayıları hızla artan mekanlar da salgından en olumsuz etkilenenler arasında.

Bu tür ofisleri işleten Beeplus şirketinden Dave Tai, yeni açılışları ertelerken “Çok zor bir dönem olacak” dedi.

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