Çin'de okullar tatil

Ölümcül Koronavirüs nedeniyle 17 kentte toplu taşımayı durduran Çin, ülke genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Okulların açılacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Çin Ulusal Radyosu, okulların açışının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Ülkedeki öğrencilere evde kalma, toplu etkinliklere katılmaktan kaçınma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ülke genelindeki kreşler, ilk ve ortaokullar ile yüksekokulların daha geç açılacağı belirtildi.

İkinci yarıyıl başlangıç tarihi konusunda net bilgi verilmezken, okulların açılış günlerinin bölgelerin koşullarına göre belirleneceği kaydedildi.

ÖĞRENCİLER EVDEN ÇIKMASIN

Açıklamada, ayrıca okulların kış tatili sırasında öğrencileri evde kalma, toplu etkinliklere katılmaktan kaçınma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama konusunda yönlendirmeleri gerektiği ifade edildi.

Çin hükümeti, koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 Ocak’ta sona erecek yedi günlük Bahar Bayramı tatilini 2 Şubat’a kadar uzatma kararı almıştı.