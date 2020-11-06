Çin’de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada

Çin’de işlek bir caddesinde aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
06 Kasım 2020 Cuma 09:27
Çin’in başkenti Pekin'de trafikte bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi önce ‘Kara Panter’ adlı köpek, ölen kediyi önce uyandırmaya çalıştı, sonra da ezilmekten kurtardı. O anlar yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Duygu dolu video sosyal medyada viral oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.