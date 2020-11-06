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Çin’de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada

Çin’de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada
Çin’de işlek bir caddesinde aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Çin’in başkenti Pekin'de trafikte bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi önce ‘Kara Panter’ adlı köpek, ölen kediyi önce uyandırmaya çalıştı, sonra da ezilmekten kurtardı. O anlar yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Duygu dolu video sosyal medyada viral oldu.

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