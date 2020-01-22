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Çin'de ortaya çıkan gizemli virüs ABD'ye kadar ulaştı

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen gizemli hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.
Çin'de ortaya çıkan gizemli virüs ABD'ye kadar ulaştı

Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan ABD vatandaşının, Çin Vuhan kentinde görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi.

Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

GİZEMLİ HASTALIKTAN 6 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN RİSK

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"

Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

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