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Çin’de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

Çin’de, yeni tip koronavirüs için mineral suyu ve salin solüsyonu ile sahte aşı üreten çetenin lideri gözaltına alındı.
Çin’de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

BBC’nin haberine göre, 58 binden fazla sahte karışım hazırlayan çete, bu karışımları Kovid-19 aşılarının gerçek ambalajlarına uygun olarak paketleyip sattı.

Çetenin sahte aşıyı mineral suyu ve daha çok eczacılıkta burun damlaları için kullanılan salin solüsyonundan elde ettiği belirtilirken Kong isimli çete liderinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kong ve çetesinin sahte aşı satışından 2,78 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Çin’de 2020 yılının son günlerinden itibaren bugüne kadar, sahte aşı yapmakla suçlanan 70 kişi tutuklandı.

Öte yandan, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları arasında bile gönüllülük esasına dayandığı 1,4 milyar nüfuslu Çin'de şimdiye kadar 40 milyon kişiye aşısı yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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