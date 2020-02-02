  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
»

Çin'de şimdi de 'kuş gribi' salgını başladı

Çin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, ülkede 'kuş gribi' salgınının da başladığını bildirdi.
Çin'de şimdi de 'kuş gribi' salgını başladı

Çin Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hunan eyaletinde 'kuş gribi' olarak da bilinen 'H5N1' virüsü salgını başladı.

Bakanlık, vaka sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

H5N1 virüsü nedeniyle son yıllarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Salgın, 2009-2010 ve 2013-2014 yılları arasında yaşanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum, söz konusu dönemlerde salgını kontrol altına almak üzere yoğun bir çaba sarf etmişti.

Yeni tip koronavirüsten farklı olarak kuş gribi tedavisi bulunuyor. DSÖ, bu türden virüslere karşı aşı geliştirmişti.

Öte yandan dün Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vuhan'daki Türkler Ankara'da01 Şubat 2020 Cumartesi 23:29
  • Ersun Yanal: Nizami golümüz verilmedi01 Şubat 2020 Cumartesi 23:27
  • Derbinin kazananı Trabzon01 Şubat 2020 Cumartesi 23:23
  • Van Gölü kirlilikten kurtuluyor01 Şubat 2020 Cumartesi 18:00
  • MEB'den öğretmen eğitiminde 'dijital' dönüşüm dönemi01 Şubat 2020 Cumartesi 17:00
  • "Kudüs'ü satan kişi olmayacağım"01 Şubat 2020 Cumartesi 16:48
  • 8 okul yıkılacak01 Şubat 2020 Cumartesi 14:27
  • Koronavirüs takibi için çevrimiçi harita yayınlandı01 Şubat 2020 Cumartesi 13:42
  • Koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek test01 Şubat 2020 Cumartesi 13:07
  • İLBANK'tan deprem bölgesine 20,5 milyon liralık hibe desteği01 Şubat 2020 Cumartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti