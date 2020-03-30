Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı

Binlerce insanın ölümüne neden olan ve yarasa gibi hayvanlardan insanlara bulaştığı tahmin edilen korona virüsün çıkış yeri Çin'de, vahşi hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

Binlerce insanın ölümüne neden olan ve yarasa gibi hayvanlardan insanlara bulaştığı tahmin edilen korona virüsün çıkış yeri Çin'de, vahşi hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

Dünyada 30 bini aşkın insanın ölümüne 700 binden fazla insanın da enfekte olmasına neden olan koronavirüs, bilindiği gibi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Virüsün kaynağının ise, Çin'de yaygın olarak tüketilen yarasalar olduğu düşünülüyor.

Yarasalar ve daha birçok vahşi hayvan, Çin'de geleneksel olarak, çoğu bölgede bulunan vahşi hayvan pazarlarında tüketilmek üzere satılıyor.

Salgının ortaya çıkmasından sonra Pekin hükümeti tarafından kapatılan pazarlar, salgının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.