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Çin'de yakıt tankeri patladı!

Çin'in Vınling kentinde yoldan çıkan yakıt tankeri patladı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların enkazının altında yaralılar olduğu belirtildi.
Çin'de yakıt tankeri patladı!

Çin’in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankeri patladı.

Xinhua ajansının haberine göre, Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda  yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.

Patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi de yaralandı. Bazı kişilerin yıkılan binaların altında mahsur kaldığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye 400’den fazla itfaiye personeli ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Çin basınına kaza ile ilgili düşen görüntülerde göğe yükselen dev dumanlar ve patlamanın etkisiyle bazı kısımları yıkılan binalar görünüyor.

Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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