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Çin'de zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı

Çin'de su buharlaşmalarını gözlemlemek için geliştirilen zeplin, 7 bin metre yüksekliğe çıkarak kendi alanında irtifa rekoru kırdı.
Çin'de zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Çin Bilimler Akademisinde faaliyet gösteren Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen zeplin Jimu-1 (Cimu-1), ülkenin Çinghay eyaleti ile Everest Dağı’na yakınlığıyla bilinen Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki su buharlaşmalarını gözlemledi.

Dış yüzeyi kompozit malzemelerden imal edilen ve eksi 70 dereceye kadar düşük sıcaklıkta görev yapabilen Cimu-1’in, 2 bin 300 metreküp iç hacmi ve bin 400 kilogram helyum kapasitesi bulunuyor.

Bilimsel çalışmalar için geliştirilen ve bu irtifada seyretme özelliğiyle türünün ilk örneği olarak nitelendirilen zeplin, Çinghay-Tibet platosu üzerinde 7 bin metre yükseklikten yaptığı gözlem ile kendi sınıfında yükseklik rekoru kırdı.

Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsünde zeplinin geliştirilmesinde görev alan uzmanlardan Cang Taihua, irtifa rekoruyla alakalı "Deniz yüzeyinin 7 bin metre üzerine daha önce hiçbir hava gemisi çıkamadı. Bu, zeplinin kendi sınıfında böyle bir uçuşla dünya rekoru kırdığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cimu-1’in gelecekte 9 bin metre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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