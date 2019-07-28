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Çin’deki heyelanda ölü sayısı 36'ya yükseldi

Çin'in Guicou eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.
Çin’deki heyelanda ölü sayısı 36'ya yükseldi

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Guicou eyaletine bağlı Liupanşui kentinin Şuiçıng ilçesinde 23 Temmuz'da gerçekleşen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 15 kişiden ise hala haber alınamıyor. 

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede hafta başında meydana gelen heyelanda 23 evden 21'i yıkılmıştı.

Heyelanın ardından yapılan çalışmalarda, 23 evde 77 kişinin ikamet ettiği, 8 kişinin de çalışma veya ziyaret amaçlı bölgede bulunduğu tespit edilmişti.

Heyelan sırasında toplam 85 kişiden 23'ünün dışarıda olduğu kaydedilmişti.

Heyelanın ardından yaralanan 11 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürüyor.

Çin'de haziran ve temmuz ayları sel sezonu olarak adlandırılıyor. Yılın bu döneminde özellikle ülkenin güneyinde etkili olan sağanak, heyelan ve sel gibi doğa olaylarını tetikleyebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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