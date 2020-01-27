  • BIST 122.142
  • Altın 301,951
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5536
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: 80 ölü var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.
Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: 80 ölü var

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461’inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı.

Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.
Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi iyileşerek taburcu edildi.
Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi.
SALGIN GİDEREK YAYILDI
Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin’de 68, Şanghay’da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.

TATİL UZATILDI
Diğer yandan, Çin Başbakanı Li Kıçiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyince 31 Ocak’ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatilinin 3 Şubat’a kadar uzatılacağı, okulların yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik ayarlamalar yapılacağı açıklandı.
Ülkede insan hareketliliğinin azaltılması için önlemlerin alınması çağrısında bulunulan toplantıda internet üzerinden çalışma modeli gibi tedbirlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

ÖNLEMLER SIKLAŞTIRILDI
Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

TIBBİ MALZEME YETERSİZLİĞİ
Hubey Valisi Vang Şiaodong, eyaleti etkisi altına alan salgına ilişkin basın toplantısında, mevcut durumdan dolayı kendisini çok üzgün ve sorumlu hissettiğini söyledi.

Vali Vang, eyalette durumun ciddi olduğunu belirterek, tıbbi malzeme ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi.
Ülkede dün yapılan açıklamalarda salgına neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti ancak Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün uzmanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını ve yayılma hızının güçlendiğini kaydederek, salgının bir süre daha süreceğini bildirmişti.
Son günlerde ülkede ciddi şekilde salgın ve ölü sayısı artarken henüz virüse karşı aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının ülkede ne dereceye ulaşacağı ise bilinmiyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:51
  • AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama27 Ocak 2020 Pazartesi 09:50
  • Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:47
  • Erdoğan: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • AFAD son durumu paylaştı! 45 kişi kurtarıldı, 39 kişi hayatını kaybetti27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan sert açıklama: Gözyaşları karşılıksız kalamayacak27 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması27 Ocak 2020 Pazartesi 09:20
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ölüme her an hazır olmamız lazım27 Ocak 2020 Pazartesi 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi 27 Ocak 202027 Ocak 2020 Pazartesi 09:17
  • Elektrik Kesintisi 27 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ27 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti