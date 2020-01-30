  • BIST 119.235
  • Altın 303,949
  • Dolar 5,9804
  • Euro 6,5866
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

 Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eve giren hırsızları JASAT yakaladı30 Ocak 2020 Perşembe 11:38
  • Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor30 Ocak 2020 Perşembe 11:37
  • "Rabia Naz'ın otopsisinde eksiklikler var"30 Ocak 2020 Perşembe 11:22
  • AFAD: Deprem sonrası 79 milyon 600 bin yardım toplandı30 Ocak 2020 Perşembe 10:40
  • Bakanlık tasarladı! Binanın yıkılıp yıkılmayacağını gösteriyor30 Ocak 2020 Perşembe 10:24
  • Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor30 Ocak 2020 Perşembe 09:57
  • Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldı30 Ocak 2020 Perşembe 09:50
  • Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü30 Ocak 2020 Perşembe 09:45
  • Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı30 Ocak 2020 Perşembe 09:44
  • Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım30 Ocak 2020 Perşembe 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti