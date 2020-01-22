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Çin’den ABD’ye geçen korona virüsü nedir ne değildir? Korona salgını öldürür mü?

Çin’den ABD’ye geçen korona virüsü nedir ne değildir? Bu bir salgın mı? Korona salgını öldürür mü? Çin virüsü yayılıyor mu?Zatürreye benzetiliyor ama değil. Zatürre benzeri etkiler gösteren virüs insandan insana geçebiliyor. 
Çin’den ABD’ye geçen korona virüsü nedir ne değildir? Korona salgını öldürür mü?

Çin virüsü yayılıyor mu? Dünya bu haberlerle çalkalanıyor. İlk Çin’de görülen ve ABD’ye sıçradığı haberleri gelen öldürücü virüs dünyada endişeye neden olurken, Türkiye’den; Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şuan için Türkiye’de korona virüsü riski olmadığını söyledi. 

Bakan Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır" dedi. Sağlık Bakanı ayrıca, gribe karşı vatandaşlardan bu dönemde, kalabalık ortamlardan ve gripli hastalardan uzak durmalarını istedi, istirahat ve bol sıvı tüketmenin önemine işaret etti.

Peki Çin’den ABD’ye geçen korona virüsü nedir ne değildir? Bu bir salgın mı? Korona salgını öldürür mü?

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Koronavirüsü ilk Çin’de ortaya çıktı. Zatürreye benzetiliyor ama değil. Gizemli hastalık olarak da ifade ediliyor.

Zatürre benzeri etkiler gösteren virüs insandan insana geçebiliyor. 

Peki zatürrenin etkileri nelerdir?

Zatürrenin ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtileridir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir.

ÇİN VUHAN

Virüs Çin’de ilk olarak Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıktı.

Çin genelinde 20 şehre yayıldığı belirtiliyor. 

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Korona virüsündün kaç kişi öldü?

Yeni salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yaklaştı. Tespit edilen toplam vaka sayısının da 440'a çıktığı ifade ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, konuyla ilgili aralıklı bilgiler paylaşıyor. 

Çin Hong Kong Üniversitesi’nden uzmanlar da, zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüs salgınının hızla yayılabileceğini söylüyor.

Yapılan çalışmalarda, virüsün, yılbaşından bu yana Vuhan'da 1343, diğer 20 şehirde de 116 kişiye bulaştığı tahmini yapılıyor. Vuhan'daki tahmini sayı, daha sonra Çin'in diğer bölgelerine yayılan vakaların sayısını hesaplamak için kullanıldığı kaydediliyor.

Uzmanlar, 2019'da Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Vuhan'dan diğer ana kara şehirlerine hava, tren ve kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısı rakamlarından yola çıkarak, bu yıl için ile 10 Ocak - 18 Şubat arasındaki seyahat yoğunluğu sırasında hastalığın ne kadar yayılabileceğini değerlendirdi.

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Çalışmada, salgının tek kaynağının Vuhan olacağı ve virüsün kontrol altında tutulduğu varsayımında dahi Pekin, Şanghay, Çongçing, Guangcou ve Şıncın kentlerinin her birinde, tatil dönemi öncesi ve sonrasında ortalama 2'şer vaka görülebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Leung, modellemenin virüse bağlı vaka sayılarının gelecek haftalarda artacağını gösterdiğini ancak salgının, önlemler alındıkça yavaş yavaş ivme kaybedeceğini belirtti.
 

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