  • BIST 86.648
  • Altın 313,728
  • Dolar 6,4657
  • Euro 7,0447
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Çin'den ABD'ye medya misillemesi

Çin,  Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalarına karşılık New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD'li 3 gazeteciyi sınır dışı ettiğini açıkladı.
Çin'den ABD'ye medya misillemesi

Söz konusu gazetecilerin yıl sonuna kadar geçerli çalışma izinlerinin bulunduğu bildirildi.

Pekin hükümeti, ABD’li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu adımın ABD'de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.

EK ÖNLEMLER YOLDA

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD’nin “hatasından vazgeçmesi” halinde Çin’in ek önlemler alabileceğini duyurdu.

Shuang yaptığı açıklamada "ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD’ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Geng Çin’in bu kararından kaç gazetecinin etkileneceğini söylemedi. Ancak Çin Yabancı Gazeteciler Kulübü 13 gazetecinin karardan etkilenebileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.

ABD'nin açıklaması Çin'in Ocak ayında Wall Street Journal gazetesinden üç ABDli gazetecinin çalışma iznini, Çin'in koronavirüs sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere ve Avusturya'da corona virüsten iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti18 Mart 2020 Çarşamba 15:27
  • Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Ciddi sonuçları olacak18 Mart 2020 Çarşamba 14:25
  • Evde bakım yardımından ve Engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı18 Mart 2020 Çarşamba 14:06
  • Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...18 Mart 2020 Çarşamba 13:30
  • Duygu dolu anlar: Kızıyla böyle hasret giderdi18 Mart 2020 Çarşamba 13:27
  • HDP önündeki eylemde 198'inci gün; aile sayısı 132 oldu18 Mart 2020 Çarşamba 13:24
  • Otobüs şoförü Corona Virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı18 Mart 2020 Çarşamba 13:23
  • TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yaşlı nüfusu18 Mart 2020 Çarşamba 13:08
  • İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu18 Mart 2020 Çarşamba 13:02
  • Erdoğan Ankara'ya geldi18 Mart 2020 Çarşamba 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti