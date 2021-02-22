Çin'den ABD'ye 'ticaret kısıtlamalarını kaldırma ve iç işlerine karışmama' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Başkan Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimine, önceki yönetimin iki ülke arasındaki ticarete ve insanlar arası etkileşime getirdiği kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

Pekin'de düzenlenen Lanting Forumu'nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin yeni yönetimle dış politikasında bir değerlendirme ve gözden geçirme sürecinde olduğunu anımsattı.

Vang, "Umarız ABD'deki karar vericiler zamana ayak uydurup dünyadaki eğilimleri açık şekilde görebilir, ön yargıları ve temelsiz şüpheleri bir tarafa bırakıp Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimi için Çin politikasını yeniden makul bir rotaya sokabilir." dedi.

Ticaret alanında Çin'in ABD şirketlerinin haklarını korumak için her türlü tedbiri almaya hazır olduğunu vurgulayan Vang, Washington yönetiminin, "Çin mallarına konulan gereksiz gümrük tarifelerini ve Çin şirketleri ile araştırma ve eğitim kuruluşlarına getirilen tek taraflı yaptırımları kaldırması ve Çin'in teknolojik gelişimini engellemeye çalışmaya son vermesi gerektiğini" belirtti.

"ABD, Çin'in güvenliğini ve iç işlerindeki egemenliğini zedeleyecek müdahalelerde bulunmamalı"

ABD'nin Çin Komünist Partisinin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Vang, "(ABD) Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler ile iş birliği yapmaya, onların söz ve eylemlerine destek vermeye son vermelidir. Hong Kong, Sincan ve Tibet konularında Çin'in güvenliğini ve iç işlerindeki egemenliğini zedeleyecek müdahalelerde bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, ABD müttefiklerine "Çin ile uzun dönemli stratejik rekabete birlikte hazırlanma" çağrısında bulunmuştu. Biden, konuşmasında, "Çin ile rekabet zorlu olacak. Beklentim bu ve bunu da doğal karşılıyorum çünkü ben ABD ve Avrupa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleriyle 70 yılda zorluklarla kurduğu global sisteme inanıyorum." diye konuşmuştu.