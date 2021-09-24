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Çin'den kripto para açıklaması

Çin merkez bankası, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi.
Çin'den kripto para açıklaması

Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Bloomberg News’in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

Merkez bankası, yasa dışı kripto para ticareti faaliyetlerine son verme ve yurt dışındaki kripto para borsalarını ülkedeki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasaklama taahhüdünde bulundu.

Bitcoin'de yüzde 4.5, Ethereum'da yüzde 8 düşüş

Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 8 geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.

Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.

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