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Çin'den mal gelmiyor, Eminönü esnafı stokları tüketiyor

Çin'deki  virüs salgını Eminönü esnafını da etkiledi. Tahtakale’de bulunan Çin mallarının satıldığı dükkanların esnafı her zaman gelen müşterilerin bile gelmediğini söylüyor.
Çin'den mal gelmiyor, Eminönü esnafı stokları tüketiyor

Çin'deki  virüs salgını Eminönü esnafını da etkiledi. Tahtakale’de bulunan Çin mallarının satıldığı dükkanların esnafı her zaman gelen müşterilerin bile gelmediğini söylüyor. Elektronik eşya ve cep telefonu aksesuarı satanlar ise mal gelmediğini ve stokları kullandıklarını belirtiyor.

“BURASI ÇİN PAZARI DİYE İŞLERDE BİR DÜŞÜŞ GÖZÜKÜYOR”

Hediyelik eşya toptancısı Ergin Baykuş, "Satışlarda genel olarak düşüş var. Araplar haricinde alışveriş yapan yok. İthalatta etkisi olacaktır ama Türkiye’de herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. İthalat sürecinde sorun olacaktır. Sonuçta Çin’de 2 aylık gibi bir süre var tatil bugün mal yapmış olsanız Türkiye’ye gelmesi 4-5 ay aşağı yukarı” dedi.

Hediyelik eşya dükkanı sahibi Murat Başar da “Satışlarımız şu an bir var, bir yok. Sanki burası Çin pazarı diye işlerde bir düşüş gözüküyor. Sürekli gelen müşteriler bile gelmiyor. Esnaflar kendi aramızda etkilediğini düşünüyoruz” dedi.

“ÇİN’DEN GELMEZSE HAYAT DURUR”

Elektronik eşya dükkanı sahibi Erdoğan Özdemir "Şu anda net ve kesin bir şey yok. Çin gibi büyük bir yüzölçümü olan memleketin değişik yerlerinden gelen ürünlerinde virüse olan mesafelerini de dikkate almak gerekiyor. Müşteriler her zaman sormuşlardır ‘Çin malı mı?’ diye. Çin malı olmazsa ticaretin devam edeceğini sanmıyorum. Çünkü Alman malı gelse 2-3 misli fiyatlar oluşur. Bu da Türk halkını aşar ve büyük bir ürün krizi yaşanır. Eski stokları kullanıyoruz o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama Çin’den gelmezse hayat durur” diye konuştu.

AHMET DENİZ: İNSANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Telefon aksesuarları dükkanı olan Ahmet Deniz ise “Korona virüsü muhakkak etkileyecek. Çünkü insanlar biraz temkinli yaklaşıyor. Satışlarda sıkıntı yok ama şu an yurtdışında mal da sıkıntılı, gelmiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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