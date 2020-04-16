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Çin'den ölümcül hata

Çinli yetkililerin yeni tip koronavirüsün (corona virüs) ciddi bir salgın haline gelebileceğine dair güçlü emareler görmesine rağmen, 6 gün boyunca sessiz kaldığı ve virüsün bu süreçte daha da yayıldığı iddia edildi.
Çin'den ölümcül hata

Associated Press (AP) haber ajansı, isimsiz bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandırarak, "Çin, kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımladı.

Haberde, Çinli yetkililerin, 14 Ocak'ta "virüsün ciddi bir pandemi haline gelebileceği" uyarısı yapmasına rağmen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in halkı uyarmak için 20 Ocak'a kadar beklediğine işaret edilerek, "Elimize geçen belgeler ve geriye dönük değerlendirmeler yapan uzmanların görüşlerine göre, Çin yönetiminin yaklaşık 1 haftalık sessizliği boyunca, 3 bin kişi enfekte olmuştu." ifadesi kullanıldı.

ÇİN YENİ YILI KUTLAMALARI VİRÜSÜN YAYILMASINA KAPI ARALADI

AP'nin haberine göre aynı dönemde Çin Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle seyahat eden ve toplu kutlamalara katılan on binlerce kişinin virüsün yayılmasında katkısı var.

Pekin yönetiminin kayıtlarına geçmemesine rağmen 5-17 Ocak tarihlerinde sadece Wuhan'da değil Çin genelinde yüzlerce kişinin hastalandığı da AP'ye gönderilen belgelerde görülüyor.

Uzmanlar, Çin yönetiminin, bazı doktorlara "dedikodu yaymak" suçlamasıyla verdiği cezaların ardından, Wuhan'daki doktorların durumu konuşmaktan çekinmiş olabileceğine işaret ederek, "Çin'in bilgi paylaşımı konusunda sert kontrolü, bürokratik engeller, emir-komuta zincirinde kötü haberleri yaymaya yönelik isteksizlik erken uyarıların yapılmasının önüne geçti." ifadesini kullandı.

TAYLAND'IN UYARISIYLA ÇİNLİ YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Ancak, 13 Ocak'ta Çin dışında ilk vakanın görüldüğü yer olan Tayland'ın salgın ihtimalini ciddiye alarak uyarılar yapması üzerine Çinli yetkililer harekete geçti.

Halka herhangi bir açıklama yapılmasa da Çin yönetimi vakaların bulunması için sağlık yetkililerine test ve gözlemleme talimatları verdi.

"2003'TEKİ SARS SALGININDAN BU YANA EN CİDDİ DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei'in 14 Ocak'ta sağlık yetkileri ile yaptığı telekonferansın notları da ele geçirildi.

Notlara göre, Ma telekonferansta, "Salgın durumu çok ciddi ve karmaşık, 2003'teki Sars salgınından bu yana en ciddi durumla karşı karşıyayız ve virüs halkı etkileyen bir sağlık olayına dönüşüyor." uyarısı yaptı.

Ayrıca söz konusu notlarda, vakaların bazı alanlarda topluca görülmesinin virüsün insandan insana bulaşıyor olabileceği ihtimalini desteklediği ve yetkililerin muhtemel bir salgın için hazır olması gerektiği vurgulandı.

"BELKİ DE 6 GÜN ÖNCE YAPILAN BİR UYARI İLE WUHAN SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİ ENGELLENEBİLİRDİ"

Haberde, yapılan araştırmaların Çin halkının uyarılması ve sosyal mesafe, maske takılması, seyahat kısıtlamaları gibi adımların bir hafta daha erken atılması durumunda, vakaların üçte bir oranında daha az olabileceğini ortaya koyduğu anımsatıldı.

California Üniversitesi Epidemiyolojisti Zuo-Feng Zhang, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir olay, Çin yönetimi 6 gün önce harekete geçseydi çok daha az hasta olurdu ve sağlık kuruluşları yetersiz kalmazdı. Belki de 6 gün önce yapılan bir uyarı ile Wuhan sağlık sisteminin çökmesi engellenebilirdi." diye konuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Çin Ofisinin Kurucu Başkanı Ray Yip ise, "Çin doğruyu söylememiş olabilir ancak doğru olanı yapıp sağlık uzmanlarını uyarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca, Çin yönetiminin 20 Ocak'ta "ciddi bir sağlık tehlikesi" uyarısı yapmış olmasına rağmen, bazı ülkelerin önlem almak için ayak sürüdüğüne de işaret edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise, AP'nin haberine ilişkin bir soruya, "Çin'e yönelik şeffaf ve açık olmama suçlamaları adil değil." yorumunu yaptı.

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