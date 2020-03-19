Çin'den sevindiren haber

Yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde aylar sonra ilk kez virüs kaynaklı ölümün meydana gelmediği bildirildi.

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı bölge ve salgının merkez üssü olan Çin'in Hubey eyaletinde aralık ayından bu yana ilk kez yeni bir vaka kaydedilmedi.

Hubey Eyaleti Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, dün eyalette 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Böylelikle Hubey'de toplam ölü sayısı 3 bin 130'a yükseldi.

Çin anakarasında meydana gelen ölümlerin toplam sayısı da bu gelişmeyle birlikte 3 bin 245 oldu. Açıklamada ayrıca ülkede tespit edilen 34 yeni vakanın dışarıdan geldiği belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada ise ülkede 152 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam sayının 8 bin 565'e çıktığı ifade edildi.