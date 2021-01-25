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Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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