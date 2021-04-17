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Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadelerini kullandı.
Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, ilk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen söz konusu barajın yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Çine Adnan Menderes Barajı'nın bu alanda "Avrupa'nın en yüksek barajı" unvanına sahip olduğunu belirten Yıldız, barajın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu aktardı.

Yıldız, 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alanın sulanacağı bilgisini paylaştı.

Barajın ekonomiye katkısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadesini kullandı.

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