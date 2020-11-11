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Çin'e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar

Türk ihracatçıları, Çin'e 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç etmeyi hedefliyor.
Çin'e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2020'nin 10 ayında Çin'e 157 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç etti.

Bu dönemde Çin'e 41 milyon 20 bin dolarlık fındık, 12,7 milyon dolarlık patates, 10,5 milyon dolarlık ise deniz hıyarı gönderildi.

Çin'e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibariyle alan Türk süt ürünleri sektörü ise bu ülkeye 5 milyon 7 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanghay'da bu yıl 5-10 Kasım'da 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020'ye (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) katıldıklarını bildirdi.

Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Ege İhracatçı Birliklerince üstlenildiğini aktaran Eskinazi, 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının fuarda yerini aldığını vurguladı.

Birlik olarak geçen yılı "Çin Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Çin, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri konumunda. Çin, mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çin, 2019 yılında 2,4 trilyon dolar ihracat yaparken, 2,1 trilyon dolar da ithalat yaptı. Çin'in dünyadan yaptığı ithalatın şekillenmesinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı çok önemli yer tutuyor. Çin'e daha fazla ihracat yapmak için önümüzdeki yıllara yatırım yaptık."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise "Fuarda pandemi koşullarının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Geçen yıllara kıyasla daha düşük bir ziyaretçi sayısı olmasına karşın profesyoneller ve doğrudan alıcılar katılım sağladı. Video konferans formatında ziyaretçilerimizle görüntülü görüşme yapma imkanı da sağladık ve fuara online olarak Türkiye’den bağlandık. Çin'e gıda ürünlerimizin ihracatında 5 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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