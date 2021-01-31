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Çin'e gidecek bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere yola çıkan bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı. Trenin yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin'de son bulacak.
Çin'e gidecek bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Ankara'dan dün törenle uğurlanan ve Çin'e gidecek bor yüklü 45232 nolu tren, Ankara, Kayseri, Sivas ve Erzurum'un yanı sıra Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na ulaştı.

Bor yüklü ihracat treni bakım ve kontrol nedeniyle Kars Tren Garı'nda yaklaşık 1 saat mola verdi. Kars Tren Garı'ndaki işlemleri tamamlanan 45232 numaralı tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeni 42 konteyner içinde Çin'in Xi'an şehrine taşınacak. Bor yüklü trenin yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin'de son bulacak.

Yolculuk boyunca 2 kıta, 2 deniz aşılacak ve 5 ülkeden geçiş yapılacak
Borun Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Yolculuk boyunca 2 kıta, 2 deniz aşılacak ve 5 ülkeden geçiş yapılacak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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